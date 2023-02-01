Тюменские дети могут принять участие в конкурсе рисунков в честь Дня Победы

15:30 31 января 2023
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Стартовал прием заявок на III Всероссийский ежегодный конкурс "Дети о войне и Дне Победы". Его проводит Красноярская региональная общественная организация по поддержке гражданских инициатив "Свобода просвещения".

Участниками могут стать дети от 5 до 18 лет. Присылать на конкурс свои рисунки они могут до 30 июня. Изобразить можно героев Великой Отечественной войны, значимые военные события, памятные места. В работах будут оцениваться их новизна, оригинальность сюжета, качество и сложность технического исполнения, эмоциональность.

 Подать заявку и подробнее ознакомиться с условиями проведения конкурса можно здесь.

 

 

Теги: День Победы , конкурсы
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