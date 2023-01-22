Дачникам рассказали об особенностях теплиц арочного типа

- Двери теплицы на зиму остаются закрытыми, и в первые снегопады температура в теплице выше, чем на улице. Снег прилипает к поликарбонату, поэтому и удерживается остальной снежный покров. Оставить двери теплицы на зиму открытыми мы не можем – ее поломает ветром, - пояснил агроном Виталий Никитин.

Опытные садоводы утверждают, что теплицы с крепким каркасом под поликарбонатом толщиной от 4 мм выдерживают большие снеговые нагрузки. Но пока снег не начнет таять, когда он становится мокрым, тяжелым или превращается в лед. Тогда нагрузка на каркас и покрытие теплицы многократно увеличивается и может случиться обрушение. Чтобы этого избежать, снег с теплицы желательно счищать, стараясь не повредить ультрафиолетовую пленку поликарбоната. Иначе снижается светопроницаемость и срок его службы, сообщает Мегатюмень.

- Для меня самый простой и надежный способ - деревянная швабра на длинной ручке. Чтобы не поцарапать поликарбонат закрепляю на ней неширокую полосу из резины. Сгонять снег шваброй лучше движением снизу-вверх на максимальное расстояние, Остатки наста после этого скатятся сами, - поделился садовод со стажем Николай Тимофеев