Крещенские купания могут быть опасны для здоровья

Медики напоминают, чтобы уверенно окунаться в прорубь, необходимо круглогодичное закаливание: и зимой, и летом. Тогда крещенская купель не станет шоковым испытанием для организма, сообщает Тюменская область сегодня.

– К традиции окунания в прорубь во время Крещения как врач отношусь с осторожностью. Мало кто из нас может считать себя абсолютно здоровым. Даже у молодых крепких людей после контакта с ледяной водой нередко возникает головная боль, головокружение, повышение давления. Поэтому о необходимости окунания обязательно нужно задуматься тем, у кого есть хронические заболевания – сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, урологические или гинекологические патологии, онкологические заболевания.

Как известно, людям с хроническими заболеваниями священнослужители дают послабления при соблюдении постов или других духовных обрядов. Поэтому окунание в прорубь можно заменить ополаскиванием лица и рук.

Рекомендую отказаться от погружения в ледяную воду лицам старше 60 лет, родителям грудных младенцев и детям до трех лет – ведь малыши не смогут пожаловаться на симптомы спазмов сосудов.

Если после погружения началась резкая боль в грудной клетке, сильное сердцебиение, потливость и слабость, немедленно обратитесь за медпомощью. В специально организованных крещенских купелях всегда есть дежурные медработники. Конечно, лучше всего перед праздником пройти диспансеризацию, чтоб получить реальную картину своего физического состояния, - рассказала заведующий отделением профилактики ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 3" Елена Захарова.