Подвздошно-бедренное шунтирование впервые выполнили тобольские сосудистые хирурги

Операция на сосудах ноги, которую пришлось провести хирургам областной больницы №3 в Тобольске, помогла пациенту справиться с серьезным заболеванием. Боль в ноге не позволяла мужчине пройти более 20 метров. Нога выглядела бледной, пациент жаловался на зябкость и онемение в стопе. Симптомы указывали на ишемию нижних конечностей, которая характеризуется недостаточным кровоснабжением, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь областной больницы №3 (г. Тобольск).

После обследования, которое показало закупоривание наружной подвздошной артерии слева, пациента направили на плановую госпитализацию. Вмешательство проводилось сосудистыми хирургами Максимом Щукиным и Самандаром Бозоровым под спинномозговой анестезией. Коллегам помогали врачи отделения общей хирургии Феликс Гурницкий и Алексей Ветров.

Хирурги установили обходной путь - шунт взамен закупоренной подвздошной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области с помощью искусственного сосудистого протеза. При этом доступ к артерии и ее выделение проходило через забрюшинное пространство. Операция длилась почти два часа и прошла успешно.

Уже на следующий день пациента перестала беспокоить боль в ноге и онемение стопы - он смог самостоятельно пройти дистанцию в 500 метров. — Подвздошно-бедренное шунтирование довольно распространённый вид хирургического вмешательства, который позволяет полностью восстановить здоровье пациента: сохранить ногу и улучшить качество жизни человека. Мы планируем регулярно увеличивать количество операций на сосудах и постепенно расширять перечень вмешательств, чтобы тоболяков реже приходилось направлять в тюменские медучреждения, — рассказал доктор М. Щукин.