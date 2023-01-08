Что делать, если собака воет одна дома, рассказал ветеринар

Порой хозяева сталкиваются с очень неприятной ситуацией: собака воет, когда остается дома одна. Зачастую это порчей мебели или других вещей. Дополнительно на хозяина сваливаются жалобы от соседей. Что делать и как решить проблему, изданию "Тюменская область сегодня" рассказала ветеринар Юлия Шихалева.

Главной причиной такого поведения собаки становится беспокойство. Питомцы, которые слишком привязаны к своим хозяевам, при их уходе испытывают страх одиночества и скуку.

Нельзя использовать ошейники-антилай. Они не отучают собаку выть, а лишь подрывают психоэмоциональное здоровье питомца и усугубляют его нервозное состояние. Ваша цель – научить собаку спокойно реагировать на свой уход, снять напряжение от скуки и чувства одиночества. Для этого:

1. Используйте игрушки и лакомства. Это нужно для того, чтобы ваш уход ассоциировался для собаки с чем-то интересным и приятным. Игрушки обязательно должны быть новые и предлагаться собаке только тогда, когда вы уходите из дома. Особенно хорошо помогают пищащие предметы, они надолго увлекают животное. Лакомством могут быть любые мясные "погрызушки", которых надолго хватает.

2. Дрессируйте собаку. Здесь важно поощрять питомца за его спокойную реакцию. Выполняйте следующее упражнение: выходите за дверь, заходите обратно, давайте вкусняшку. Постепенно нужно увеличивать интервал между выходом и возвращением.

3. Увеличивайте интервал времяпрепровождения на улице, изучайте новые команды. Играйте с собакой в активные игры, увеличивайте их интенсивность.

Если ситуация с собакой выходит из-под контроля, обратитесь к опытному специалисту.