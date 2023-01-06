Студенты Тюменской области оказались в десятке лучших на премии "Студент года"

В декабре в Москве проходил финал Российской национальной премии "Студент года". Лауреатами всероссийского уровня стали 4 студента Тюменской области и одно студенческое объединение. Девять человек вошли в топ-10 в своих номинациях, сообщает Комсомольская правда - Тюмень.

В 2022 году в Российской национальной премии "Студент года" было представлено 33 номинации. Среди высших учебных заведений выделено 13 номинаций, среди профессиональных образовательных организаций – 11. Также в Российскую национальную премию вошли специальные открытые треки: "Студент года. Медики", "Студент года. Педагоги", "Студент года. Архитекторы".

Обучающиеся прошли в финал через конкурсный отбор на региональном этапе, который был организован Студенческим советом Тюменской области при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Все участники рассказывали о себе и своих достижениях в рамках заявленной номинации, проходили собеседование и решали кейсы. Победителей регионального этапа премии ждал заочный федеральный этап, после которого стали известны финалисты конкурса.

— Все ребята были хорошо подготовлены и настроены на победу. Участникам необходимо было пройти несколько конкурсных этапов: самопрезентацию, тестирование на знание культуры России, оценку компетенций и решение специального задания в своем направлении. Студенты Тюменской области выступили достойно. Помимо пяти лауреатов, 9 человек из делегации вошли в десятку лучших по своим номинациям, — рассказала Екатерина Козеева, руководитель Студенческого центра Тюменской области.