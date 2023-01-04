Стали известные прогнозы по строительству новостроек в Тюмени

В Тюмени в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию дома в новых жилых комплексах. Жители получат ключи от квартир на улице Профсоюзной, Московском и Червишевском трактах, Туры, Учхоза, Новорощино, Комарово, Плеханово, Патрушева, Бабарынки. А также в Тюменской слободе, в заречной части, на Мысу, ММС, ДОКе, МЖК, недалеко от КПД.

При этом общий ввод жилья в Тюмени может оказаться чуть меньше миллиона квадратных метров – 937,7 тыс. кв. метра. По итогам 2022-го, а также в 2025-м и 2026-м показатели будут превышать 1 млн "квадратов" в новостройках-многоэтажках.

В Тюменской области консервативный, более сдержанный, прогноз также допускает небольшое снижение темпов строительства в 2023 году - до 1 млн 451,3 тыс. кв. метров. Затем предполагается постепенное увеличение до 1 млн 497 тыс. кв. метров в 2025 году. Базовый прогноз предполагает прирост до 1 млн 640 тыс. новых "квадратов" уже в следующем году. В 2024 году застройщики могут сдать 1 млн 647 тыс. кв. метров, а в 2025-м году – 1 млн 701 тыс. кв. метров, сообщает Вслух.ру.