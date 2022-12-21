Тюменцы отправили предновогоднюю партию именных посылок для бойцов

Фура с посылками, собранными в рамках акции "Тепло родного дома" для участников СВО отправилась из Тюмени.

Акцию запустили губернатор Тюменской области Александр Моор и реготделение партии "Единая Россия" из-за большого количества обращений по поводу посылок для земляков, которые находятся в зоне СВО. Глава региона обещал, что сбор будет организован во всех муниципалитетах. Так и получилось. Собрали 1037 посылок.

Руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова:

Чуть больше недели длился прием посылок, работали 35 пунктов сбора. Мы запустили эту акцию, чтобы поддержать бойцов, поздравить их с Новым годом и еще раз передать, как сильно мы ждем их домой.

Машина с грузом отправилась в пункт технической поддержки в Краснодоне, откуда посылки распределят по подразделениям. Собирать посылки для бойцов будут и ко Дню защитника Отечества.