В финале лиги "ЗАПСИБ" победили курганские "Джентльмены удачи"

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоялся финал официальной лиги "ЗАПСИБ" Тюменской области Международного союза КВН.

Самые талантливые, интересные и яркие квнщики лиги представили жюри свои лучшие шутки и номера. По итогам игры лучшими признана команда КВН "Джентльмены Удачи" из Курганской области. На втором месте сборная Новосибирска "Гагарин", третьими оказались представители Челябинска "Хелена го на картинг", у тюменцев "Алое Лера" четвертое место.

Финальные испытания оценивали руководитель лиги "ЗАПСИБ" и команды КВН "Наполеон Динамит" Ирина Белобородова; победитель международного фестиваля комедии #Панчлайн, руководитель официальной сцены "Сибирь" проекта "Импровизация.Команды" на ТНТ, руководитель и актёр шоу импровизации BreakFastBand Олег Вешкурцев, чемпион Высшей лиги международного союза КВН команды КВН "Вятка" Руслан Шишкин, заместитель генерального директора медиахолдинга "Сибинформбюро" Роман Мамонтов, директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик.

В январе победителей ожидает очередное испытание. Ребята отправятся в курортную столицу России – Сочи защищать честь региона на 34-ом Международном фестивале команд КВН "КиВиН-2023". Соратники по юмористическому цеху отправились домой, прокачивать свои навыки, чтобы с новыми силами вернуться в 2023 году.