Тюменцы подали 60 заявок за 4 дня на интенсив по театральной педагогике

Более 60 заявок за 4 дня поступило на форум театральной педагогики "Угол зрения", который пройдёт в Тюмени 10-11 декабря. Интерес к событию проявили учителя школ №№7, 17, 22, 48 и других, а также представители гимназий, детских садов и частных центров. Организаторы пригласят на форум 80 участников из всех желающих пройти бесплатное обучение и подавших заявки тут.

Соорганизатор форума, руководитель музыкального театра "Соломинка" и театрального центра "РяДом" Надежда Соломатова:

Нам приятно внимание педагогов. Это еще раз подтверждает – сегодня актуально быть креативным, на "одной волне" с подростками. Учитель всегда может творчески взглянуть на учебный процесс и разнообразить занятия творческими практиками, замотивировать учеников "легким входом" в тему урока, увлечь ребят игровыми тренингами. Форум в это не просто поможет – он позволит почувствовать мир, где это само собой разумеется.

На форуме педагогов ожидает серия лекций, практик, мастер-классов, тренингов, позволяющих посмотреть на свою профессию под новым углом зрения. Участники будут искать педагогическое счастье, учиться контролировать и принимать эмоции, попробуют на себе техники избавления от зажимов в теле, окунутся в мир орф-педагогики и не только. Среди наставников – одни из лучших в стране экспертов в вопросах театральной педагогики Михаил Быков и Александра Никитина.

В приоритетах – не только качественное проведение форума, но и попадание в жизненные ценности его участников. Поэтому организаторы ожидают тюменцев, заинтересованных в саморазвитии и уважающих, любящих свою профессию. "

Педагогический процесс в системе театральной педагогики направлен на осознание и понимание себя в этом мире – кто ты, зачем ты, куда ты идёшь, какие у тебя отношения с другими людьми и так далее. И когда я вижу людей, которые воспитаны в этой системе, где уделяется достаточное внимание нравственному формированию личности, я понимаю – они воспринимают мир осознанно и целостно. Это всегда про добро", – добавила соорганизатор форума, режиссер, руководитель театральной мастерской "Тема" и театрального центра "РяДом", директор Всероссийского фестиваля детско-юношеских театров "Малая сцена" Светлана Ханжина.

Мероприятие организовано молодежным театральным центром "Космос" и театральным центром "РяДом"; реализуется при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.