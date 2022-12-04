В следующем году в Тюмени отремонтируют более 40 дворов

В Тюмени продолжится ремонт дворов. В бюджете предусмотрено более 700 млн рублей на эти цели. По итогам 2023 года с 2011-го будут благоустроены 695 дворовых территории на общую сумму 6 млрд 33 млн рублей.

В плане на 2023 год – 46 дворов, в том числе 14 в Центральном округе, по 13 – в Ленинском и Калининском, 6 – в Восточном. В бюджете запланировано 739 млн рублей.

"Вслух.ру" уже писал, что у ремонтов дворов в Тюмени есть свои особенности. Во-первых, перед благоустройством проводится ремонт и замена инженерных сетей. Во-вторых, проекты согласовываются с местными жителями.

В рамках благоустройства обустраивают детские и спортивные площадки, площадки для хознужд, парковки для автотранспорта. Ремонтируются дороги и подъезды к домам, где требуется – делают водоотводы. Во дворах появляется современное освещение, территории озеленяют.