В Тюмени появится электронный атлас лекарственных растений

Студенты-фармацевты третьего курса ТюмГМУ разрабатывают атлас "Зеленый помощник", в котором появится информация о растениях "Аптекарского огорода".

В декабре все желающие смогут посетить питомник и изучить лекарственные растения.

Проект "Зеленый помощник" познакомит поступающих с частью образовательной программы фармацевтического факультета. Посмотреть атлас можно будет по QR-коду на инфобоксах, установленных в питомнике. Организаторы планируют внести описания 20 растений до конца ноября, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.

— Факультет фармации не пользуется популярностью среди абитуриентов. С помощью атласа и экскурсий мы с командой хотим показать, что студенты и преподаватели университета развивают интерактивные форматы обучения, которые помогают учащимся лучше понять свои академические предпочтения, — прокомментировал Матвей Пряников, руководитель проекта "Зеленый помощник".