Программу социальной газификации планируют продлить

Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года. Об этом говорится в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

В документе также содержится поручения о подключении к газовой инфраструктуре социальных и образовательных учреждений, поддержке льготных категорий граждан.

Социально ориентированную систему газификации Правительство России начало внедрять в 2021 году.

В Тюменском регионе количество объектов недвижимости - объектов сетей газораспределения, в отношении которых осуществлены и государственный кадастровый учет, и государственная регистрация прав на 31.10.2022 составляет 1 611 единиц, сообщает Комсомольская правда- Тюмень.

"Управление Росреестра по Тюменской области напоминает, что одним из условий бесплатной газификации является подтверждение владельцев права собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом", - пояснил заместитель руководитель Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.