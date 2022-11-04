В Тюменском районе состоялся праздник народной культуры

В Тюменском районе подвели итоги конкурса "К истокам народной культуры". Он стартовал 1 сентября.
В проекте приняли участие 16 команд разных муниципальных образований района в составе которых были и дети, и их наставники. За два месяца им предстояло изучить определенный народ нашей многонациональной родины, узнать про традиции и обряды, научиться готовить национальное блюдо, почувствовать уникальность и самобытность разных культур.
На подведение итогов в Каскаринском Центре культуры и досуга "Юность" дети подготовили несколько творческих номеров в национальном стиле.
Победителями конкурса стали Евангелина Черноскутова (Винзилинское МО), Ангелина Абделлина (Ембаевское МО) и Екатерина Борисова (п. Боровский), сообщила пресс-служба главы Тюменского района.
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