В Тюменском районе состоялся праздник народной культуры

В Тюменском районе подвели итоги конкурса "К истокам народной культуры". Он стартовал 1 сентября.

В проекте приняли участие 16 команд разных муниципальных образований района в составе которых были и дети, и их наставники. За два месяца им предстояло изучить определенный народ нашей многонациональной родины, узнать про традиции и обряды, научиться готовить национальное блюдо, почувствовать уникальность и самобытность разных культур.

На подведение итогов в Каскаринском Центре культуры и досуга "Юность" дети подготовили несколько творческих номеров в национальном стиле.

Победителями конкурса стали Евангелина Черноскутова (Винзилинское МО), Ангелина Абделлина (Ембаевское МО) и Екатерина Борисова (п. Боровский), сообщила пресс-служба главы Тюменского района.