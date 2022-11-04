Выездная лаборатория "Премьера" ждет творческих тюменских студентов

С 24 по 26 ноября в областной столице пройдет студенческая лаборатория "Премьера". Зарегистрироваться можно до 18 ноября.

Стать участником лаборатории могут студенты университетов и колледжей от 16 до 27 лет.

19 ноября в 14:00 в мультицентре "Контора пароходства" состоится кастинг, где тюменцы покажут свои номера продолжительностью полторы минуты по одному из направлений: "Танцы", "Вокал" или "Театральная импровизация".

По итогам отбора сформируют четыре команды по 20 человек. Они отправятся в детский загородный лагерь "Витязь" (и под руководством кураторов и экспертов поставят вокальный, танцевальный и синтез-номер. Также на выездной лаборатории участников ждут тематические мастер-классы по направлениям, сообщила Мегатюмень.

— В этом году мы даем больше свободы нашим участникам. Они, конечно, подготовят свои номера вместе с кураторами. Но также освоят искусство импровизации. Умение выступить "здесь и сейчас" пригодится на финальном шоу — участники покажут не только заготовленные постановки, но и будут выполнять творческие задания в вокале, хореографии и театральной импровизации, — рассказала Анастасия Егорова, руководитель творческой лаборатории "Премьера".