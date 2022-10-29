Тюменские студенты примут участие в Областном посвящении в первокурсники

30 октября в КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) пройдет Областное посвящение в первокурсники. Участники смогут сыграть в игру "Правда или действие" и проявить свои творческие способности.

На ежегодном посвящении в первокурсники организаторы лаборатории для студентов "Премьера" предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Любой желающий раскрутит лототрон и вытянет карточку с вопросом или действием. После этого студент должен правдиво ответить либо выполнить указанное задание. Каждый получит в качестве приза стикеры.

"Мы решили подготовить будущих участников "Премьеры" и выбрали игру, в которой необходимо на месте импровизировать. Конечно, все задания связаны с творчеством. Так мы хотим показать, что не стоит бояться проявлять себя и в каждом из нас есть скрытый талант, который можно развивать", — рассказала Moi-portal.ru Анастасия Егорова, руководитель творческой лаборатории "Премьера".