В Тюмени проведут детский КВН, участвовать могут любые команды

17 ноября во Дворце творчества и спорта "Пионер" стартует фестиваль детских команд КВН Тюменской области "Пионер–Лиги" КВН Тюменского регионального представительства Всероссийской "Юниор–Лиги" Международного союза КВН.

В фестивале может участвовать любая детская команда КВН Тюменской области, но шутники должны быть не старше 18 лет.

Что необходимо?

Собрать команду веселых и находчивых друзей, одноклассников или просто веселых ребят.

До 8 ноября отправить заявку на почту KVN72to@pioner72.ru

Подготовить "Приветствие" на 4,5 минуты и веселиться на сцене до победного.

По итогам фестиваля будет сформирован состав команд на сезон "Пионер–Лиги" 2023 года.

Победитель сезона будет награжден сертификатом на поездку на Международный фестиваль детских команд КВН Всероссийской "Юниор–Лиги" КВН Международного союза КВН, который пройдет в сентябре 2023 года в Анапе.

Узнать условия участия в фестивале можно по телефонам: 8 (3452) 688–365 (доб. 107); 8(912)-999-00-10 (Ирина Сергеевна Голубева).