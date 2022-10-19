Тюменский Кванториум первый юбилей отметил турнирами по шахматам, настольному теннису и DOTA

Тюменский детский технопарк "Кванториум" является одним из передовых в стране. В момент основания было доступно обучение на четырех квантумах. Сегодня их число выросло до тринадцати. За пять лет в детском технопарке прошли обучение свыше шести тысяч воспитанников, организовано более 150 мероприятий городского, областного и всероссийского уровней. За всеми этими достижениями стоят настоящие профессионалы своего дела: педагоги, специалисты, руководители.

В день рождения специалисты технопарка решили одарить давних друзей и юных тюменцев и организовали чемпионат KVANTOBATTLE. Соревнования включили в себя турниры по шахматам, настольному теннису и DOTA 2. Победители получили в награду игровые клавиатуры и компьютерные мыши. Иван Адисанов стал лучшим в турнире по настольному теннису, Станислав Еремеев превзошел соперников в шахматных баталиях, а команда ANTILEVIN стала лучшей в DOTA 2.

"Пять лет назад я выбрал IT-квантум, потому что мне всегда было очень интересно программирование, я хотел создавать полезные приложения, игры, через которые я бы мог передавать свои чувства, эмоции и мысли. Чуть позже я перешел в VR-квантум, где мы с ребятами создали целую команду, с которой побеждали на многочисленных хакатонах. Последний проект, над которым мы работали, был поддержан губернатором и Олимпийским советом Тюменской области. Преподаватели смогли раскрыть мой потенциал. Обучение было бесплатным и позволяло работать на самом современном оборудовании", - поделился Дмитрий Башкиров, студент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича.

"Мы убеждены, что увлечения ребенка могут привести к тому, что завтра он станет настоящим профессионалом в этой сфере. Когда дети выбирают занятия в "Кванториуме" - это является стимулом для нашего развития. Мы открываем новые направления. Так, в свой юбилейный год открыли набор на новый "Медиаквантум", - отметила заместитель руководителя "Кванториума" Юлия Узлова.