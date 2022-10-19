Словцовские и Ремезовские чтения в Тюмени решили объединить музейным форумом

II Тюменский музейный форум пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 20-21 октября, впервые он объединит на одной площадке Словцовские и Ремезовские чтения. Спикерами станут историки, ученые, искусствоведы, философы, краеведы из Москвы, Новосибирска, Тюмени, Тобольска, ДНР.

Главная тема форума - "Музей как фактор культурного пространства". Он будет организован в офлайн- и онлайн-форматах.

"В фокусе форума – будущее музеев, исследование потенциала культурного ландшафта, точки роста креативных индустрий и новые роли музея в жизни как отдельной личности, так и социума. Гибридный формат встречи позволит охватить широкую географию участников и наглядно продемонстрировать процесс развития цифровизации в музейной сфере", - комментирует директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Темой "Словцовских чтений" станет "Проектное поле музея". Участники обсудят направления: "имена" музеев: взаимодействие с потомками; арт-менеджмент и креативные индустрии в современном музее; музей на рынке непрерывного образования и другие.

"Ремезовские чтения" приурочены к 435-летию со дня основания Тобольска. Основные направления для обсуждения: первые города Сибири: особенности становления и развития; аспекты сохранения, изучения, реставрации и интерпретации историко-культурного наследия; межкультурные и межэтнические взаимодействия в Западной Сибири и другое.

II Тюменский музейный форум проходит при содействии Правительства Тюменской области, Международного совета музеев (ИКОМ), Российской академии наук, с программой мероприятий можно ознакомиться тут.