Онкобольных приглашают рисовать

25 октября в рамках празднования Международного дня художника в творческой студии OnkoArt пройдет бесплатный мастер-класс по живописи на холстах с профессиональным преподавателем.

Во время занятия участники смогут обучиться основам изобразительного искусства, получить массу положительных эмоций и уйти домой с готовыми работами. Творческая студия OnkoArt проводит регулярные занятия для людей, столкнувшихся с онкологией, а также выставки работ участников.

Подробная информация и расписание в группе https://vk.com/public213173572.