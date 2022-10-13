Онкобольных приглашают рисовать

25 октября в рамках празднования Международного дня художника в творческой студии OnkoArt пройдет бесплатный мастер-класс по живописи на холстах с профессиональным преподавателем.
Во время занятия участники смогут обучиться основам изобразительного искусства, получить массу положительных эмоций и уйти домой с готовыми работами. Творческая студия OnkoArt проводит регулярные занятия для людей, столкнувшихся с онкологией, а также выставки работ участников.
Подробная информация и расписание в группе https://vk.com/public213173572.
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