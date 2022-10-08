виртуальные концерты с начала 2022 года посетили более 43 тысяч тюменцев

Около 43,5 тыс. жителей Тюменской области посетили мероприятия в 32 виртуальных концертных залах за девять месяцев 2022 года. Это почти в два раза больше, чем за весь 2021 год.

1036 трансляций прошло в ВКЗ области за 9 месяцев текущего года. Более 30% - в Тюменской филармонии.

Виртуальные концертные залы есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области. Они находятся в основном в домах культурах, ДШИ, библиотеках.

Самым продуктивным по открытию ВКЗ оказался 2021 год – 21 зал. В 2019 году – шесть, по два - в 2020 и 2022 годах.

Шесть из 32 залов открыты в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". 26 - за счет средств регионального и местного бюджетов.

"В Тюменской области жители городов, сел и деревень с удовольствием посещают концерты, совершенно бесплатно слушают выступления высоко профессиональных коллективов региона и России. Благодаря технической возможности десятки тысяч наших жителей познают и погружаются в прекрасный мир музыки", - поделилась директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Тюменская филармония для посетителей виртуальных концертных залов в сентябре демонстрировала трансляцию открытия 64 филармонического сезона. В октябре тюменцев ждет выступление Хоровой капеллы, концерт "Сказки с оркестром", закрытие XXXII фестиваля "Алябьевская осень". В ноябре жители Тюменской области в режиме онлайн увидят концерт вокальной группы "Санрайз", подключатся к циклу "Ночные концерты с Тюменским филармоническим оркестром". В декабре любителей классической музыки региона ждет трансляция концертов в рамках фестиваля Дениса Мацуева.