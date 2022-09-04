Тюмень может улучшить свои позиции на конкурсе "Город России-2022"

С 2012 года проводится ежегодное интернет-голосование за самый привлекательный, узнаваемый, символичный город. Всего в списке 83 мегаполиса, сообщает Вслух.ру.

Тюмень сейчас на 22-м месте, областная столица набрала более 11,3 тыс. голосов. У Орла, который занимает 20-ю строку, - 13,7 тысячи.

Из Уральского федерального округа самую высокую позицию занимает Ханты-Мансийск – он на 13-м месте. Екатеринбург - на 27-й строке, Челябинск – на 37-й, Курган – на 43-й, Салехард – на 60-й.

Лидируют Владивосток, Севастополь и Нальчик.

Голосование проходит на официальном сайте город-россии.рф. Оно бесплатное, не требует регистрации. Нужно собрать картинку и подтвердить выбор. В сутки с IP-адреса принимается один голос.