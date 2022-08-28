В Тюмени пройдет рок-фестиваль

На "Tyumen Rock & Cентябрьфест" перед тюменцами и гостями города выступят более тридцати рок-групп разных стилей и направлений.

- Первый, прошлогодний, тюменский рок-фестиваль вызвал интерес, но не всем желающим его посетить тогда сумели создать комфортные условия. Именно поэтому, в 2022 году принято решение провести "Сентябрьфест" уже в Выставочном зале, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

– Это для нас первое подобное мероприятие. Считаю, что именно сейчас время экспериментировать, искать новые формы деятельности для привлечения новой аудитории. Тем более в этом нас готовы поддержать тюменские рестораторы, которые обеспечат всех гостей фестиваля фирменными блюдами и напитками. Так что уйти голодным точно не получится.

Рок-фестиваль пройдёт с 23 по 25 сентября. На тюменской площадке помимо хозяев выступят группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска.

- Любое подобное мероприятие кроме всего прочего - это ещё и событийный туризм. Один из партнеров "Сентябрьфеста" проект Visit Tyumen. С его помощью надеемся привлечь в Тюмень гостей из Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Тобольска, Нижневартовска, Кургана и других городов. Все три дня на нашей площадке будет проходить концертная программа на двух сценах, будут также организованы большой танцпол, аттракционы и торговля, - рассказал Михаил Брудков.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени.