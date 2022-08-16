Два театра получили гранты облправительства на постановку спектаклей

В Департаменте культуры Тюменской области подвели итоги дополнительного конкурса на предоставление грантов правительства Тюменской области для поддержки творческих проектов в области театрального искусства в 2022 году.

Наибольшее количество баллов получили:

Спектакль "Обыкновенная история необыкновенного человека" по пьесе С. Губанищева - Тюменское концертно-театральное объединение" (номинация "Постановка спектакля по произведениям современной драматургии").

Спектакль-шутка по мотивам сказки в стихах П.П. Ершова "КоньOk" - Казанское районное социально-творческое объединение "Досуг" (номинация "Постановка спектакля для семейного просмотра").

Стоит отметить, что оба спектакля-победителя связаны с личностью известного поэта и драматурга Петра Павловича Ершова. Всего на дополнительный конкурс было подано 4 заявки (по 2 на каждую номинацию).

Напоминаем, что в первом конкурсе театральных грантов были определены 4 победителя:

Спектакль "Бабье лето" по повести И.А. Куприна "Яма" - Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко" (номинация "Постановка спектакля по произведениям русской или зарубежной классики").

Спектакль для детей от 6 месяцев до 3 лет Бэби-среда "Мама я построил вселенную" - Автономная некоммерческая организация Молодежный театр "Мимикрия" (номинация "Постановка спектакля для детской аудитории").

Спектакль "Балконы" по мотивам поэзии Марины Ивановны Цветаевой - Автономная некоммерческая организация "Театральная мастерская "Будильник" (номинация "Постановка спектакля в любительском театре").

Спектакль "Подслушано" (феерическая утопия на основе постов из одноименного паблика во "ВКонтакте" - Автономная некоммерческая организация "Театральная мастерская "Будильник" (номинация "Постановка экспериментального спектакля или перформанса").

Таким образом, в 2022 году по итогам двух конкурсов Департамент культуры Тюменской области поддержал 6 театральных проектов тюменских организаций на общую сумму 2 млн руб. Работа по постановке новых спектаклей уже началась, и некоторые премьеры зрители смогут увидеть уже в этом году.