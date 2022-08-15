Малышенскую школу в Голышмановском округе обновят впервые за 50 лет

Строители выполнили уже большой объем работы и самые сложные этапы обновления школы.

- Произвели усиление несущих стен и оконных перемычек, пол залит бетоном и гидроизолирован, - рассказывает главный специалист Комитета градостроительства и архитектуры округа Татьяна Баженова. - Внутри школы ведутся штукатурные и электромонтажные работы. К зданию подвели канализационные сети, утеплили наружные стены. Проектом запланировано благоустройство пришкольной территории: сделают пешеходные дорожки и организуют доступную среду для маломобильных граждан. Сейчас выполнено больше 30 процентов работ от плана.

Современно обустроенные кабинеты, библиотека, столовая, зоны активного отдыха и учебы — всё это будет у учеников Малышенской школы после завершения капремонта. Образовательное учреждение украсят новой мебелью, закупили учебные пособия. На эти цели дополнительно выделены 20 миллионов рублей. На масштабный капремонт потратят 56 миллионов рублей. Он проводится по программе Министерства просвещения РФ "Модернизация школьных систем образования", которая реализуется совместно с партией "Единая Россия". Также привлекли средства федерального и регионального бюджетов. К ноябрю обновлённое учебное учреждение подрядчики обещают сдать в эксплуатацию. Его вид существенно изменится. Прежними останутся только пластиковые окна и двери — их заменяли ранее.

Малышенская школа в этом году отметит 50-летие. Капитальный ремонт – отличный подарок на юбилей, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.