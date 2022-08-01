В Голышмановском округе появилась Аллея Дружбы

Активные жители деревни Земляной запустили социальный проект по благоустройству. Они взялись за озеленение центральной улицы – высадили там сирень, красная черёмуха и рябинник рябинолистный. Также в начале аллеи установили кованые арки.

- Идея о преображении гостевой улицы родилась давно, вот наша инициативная группа и решила заложить аллею. По задумке, она призвана объединять все поколения жителей, – рассказала руководитель проекта Алёна Корсукова. – Свадьбы, рождение детей, юбилеи – всё это поводы для посадки деревьев с установкой именных табличек.

У земляновцев есть успешный опыт по озеленению деревни. Ранее они уже разбивали сквер " Рябинушка". Местные жители и гости деревни любят бывать в нём. Инициаторы проекта надеются, что аллея Дружбы тоже станет излюбленным местом для отдыха односельчан, сообщает Мегатюмень.