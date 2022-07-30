Голышмановским молодоженам вручают обережных народных кукол "неразлучников" после регистрации брака

Необычный свадебный подарок подготовила инициативная группа воспитателей детсада "Ягодка" в рамках соцпроекта "Кукольные истории". Народное творчество они продвигают уже более пяти лет.

- В Год народного творчества и нематериального наследия мы обратились к теме семейных оберегов. Рассказываем о куклах, которые в давние времена традиционно сопровождали семью на разных этапах. Изготавливаем куклу "неразлучники" — оберег семейного очага, куклу "пеленашку" — первую, которую мастерит мама или бабушка до рождения ребёнка, и он играет ей в младенчестве, - рассказывает активистка Елена Зырянова. - В этом году мы объединились с местным комитетом ЗАГС в реализации нашего проекта "Кукольные истории".

За три месяца мастерицы изготовили 322 куклы, провели 14 мастер-классов. Инициативная группа передала в ЗАГС 25 "неразлучников" и 45 "пеленашек", уточнила Комсомольская правда-Тюмень.