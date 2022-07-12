Восемь проектов разработали школьники на на каникулах в Кванториуме

Трехнедельная смена инженерных каникул завершилась в детском технопарке "Кванториум" . Финальным аккордом стала защита научно-технических проектов, которые ребята создали вместе с наставниками.

Заявленные разработки были представлены по пяти направлениям: робототехника, промышленный дизайн, компьютерные технологии, авиамоделирование, виртуальная и дополненная реальность, нанотехнологии. Всего ребята представили восемь проектов, среди которых "Специальное инвалидное кресло", "IT-робот по переработке токсичных отходов", "Серебряное мыло", "Эко-остановка", "VR экскурсия по Тюмени", "Аэробот", "Аэроглистер" и "Аэроподушка".

Высокую оценку получил проект "VR экскурсия по Тюмени", его разработчики были награждены грамотой и призами. В качестве "первооткрывателя" своей экскурсии ребята выбрали участника комиссии и продемонстрировали ему разработанный маршрут и сделанную самостоятельно графику в VR-очках.

Отличную оценку получили проекты "Специальное инвалидное кресло", "Эко-остановка в будущее" и "Аэробот". Здесь команды сделали акцент на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и доставке грузов в труднодоступные места.

"Наша задача как вожатых, наставников и руководителей не столько выбрать лучшее инновационное предложение, сколько оценить дружную работу в команде, стремление детей к совместному творчеству", - отметила заместитель директора детского технопарка "Кванториум" Юлия Валерьевна Узлова.

Участие в "Инженерных каникулах" позволяет тюменским школьникам погрузиться в мир науки и техники, попробовать в реальных условиях с помощью современных технологий реализовать в жизнь свои идеи. Кроме того, это отличный шанс для подростков найти занятие по душе и продолжить обучение по выбранному направлению в учебном году.

В "Кванториуме" реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической и естественно-научной направленностей по 11 направлениям. Обучаться в детском технопарке могут дети от 5 до 17 лет включительно.