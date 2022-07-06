В Тюмени организовали выставку про магический реализм

Выставка "Сверх естественного" с 8июля до 26 августа будет работать в "Конторе пароходства". Ее тема — магический реализм, знакомый по романам Борхеса и Маркеса, которые вплетали в повседневность волшебство, абсурд, искажения. Объекты выставки связаны с привычными вещами, но с мистическим загадочным значением.

Авторы выставки — 12 молодых художников из Красноярска, Тюмени, Тары и Томска, куратор — арт-критик, искусствовед, замдиректора по развитию музейного центра "Площадь Мира" в Красноярске Оксана Будулак. 8 июля она проведет экскурсию для всех желающих.

Оксана Будулак:

Выставка основана на всматривании в окружающую действительность, поиске чудесного и позитивных выходов, надежды, новой нормальности. Сейчас возрождается фигуративная живопись, которая почти исчезла в XX веке. Я обратилась к феномену сибирского магического реализма в живописи и хотела показать, что концептуальное искусство может быть не таким сложным и иметь повседневный вид.

В рамках выставки организаторы проведут кружок рисовальщиков — продолжение традиции скорого рисунка "Простой школы" в Москве, ролевую игру по мирам городского фэнтези, сторителлинг, основанный на снах тюменцев.

С 9 июля выставка "Сверх естественного" будет работать каждый день с 11:00 до 21:00, для ее посещения нужно купить билет у администратора на входе в "Контору пароходства".