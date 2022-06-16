Команды из летних лагерей Викулово посоревнуются в ГТО

Младшие школьники Викуловского района будут участвовать в фестивале ГТО среди команд лагерей дневного пребывания, посвященный "Всероссийскому олимпийскому дню".

Главный судья центра тестирования Викуловского района Надежда Загородных:

Ожидаем не менее 80 участников, все они уже зарегистрированы на сайте ВФСК ГТО. Суть фестиваля- в соревновательном моменте. Как говорится- кто справится с перечнем испытаний быстрее, выше, сильнее. Это легкоатлетические дисциплины и силовые упражнения.