Команды из летних лагерей Викулово посоревнуются в ГТО

Младшие школьники Викуловского района будут участвовать в фестивале ГТО среди команд лагерей дневного пребывания, посвященный "Всероссийскому олимпийскому дню".
Главный судья центра тестирования Викуловского района Надежда Загородных:
Ожидаем не менее 80 участников, все они уже зарегистрированы на сайте ВФСК ГТО. Суть фестиваля- в соревновательном моменте. Как говорится- кто справится с перечнем испытаний быстрее, выше, сильнее. Это легкоатлетические дисциплины и силовые упражнения.
В прошлом году победу в общекомандном зачете в рамках фестиваля ГТО одержали воспитанники Поддубровинской школы– детского сада викуловской СОШ № 1. Нынешняя команда этого образовательного учреждения намерена повторить успех. Конкуренция их ждет серьезная - традиционное мероприятие соберет представителей 12 сельских поселений.
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