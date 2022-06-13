Тюменские учителя зарабатывают больше, чем их коллеги в среднем в России

Росстат подвел итоги за первый квартал 2022 года, с данными ознакомился Вслух.ру.

Преподаватели Тюменской области получают зарплаты выше, чем в среднем по России. Уровень их дохода на третьем месте в Уральском федеральном округе — после ЯНАО и ХМАО.

Педагоги в школах региона в среднем зарабатывали 49 тыс. 681 руб. в месяц, по России — 45 тыс. 787 тыс. В УФО минимальная заработная плата зафиксирована в Курганской области (30 тыс. 163 руб.), максимальная — в ЯНАО (102 тыс. 330 руб.).

В России средний заработок у педагогов дошкольного образования составил 38 тыс. 761 руб., в Тюменской области — 45 тыс. 173 руб. В УФО он варьируется от 28 тыс. 524 до 85 тыс. 111 руб.

Средняя зарплата у преподавателей учреждений СПО в январе-марте 2022 года составила 43 тыс. 963 руб. в России; 51 тыс. 702 руб. - в Тюменской области; от 31 тыс. 82 руб. до 100 тыс. 460 руб. - в федеральном округе.

Чуть ниже общероссийского показателя (97 тыс. 276 руб.) доход у преподавателей вузов в Тюменской области (95 тыс. 167 руб.), хотя в УФО — это второе место. Максимум получали в ХМАО (141 тыс. 371 руб.), минимум — в Кургане (69 тыс. 714 руб.).