Тюменцам рассказали, как правильно собирать грибы

В Тюмени уже пошли грибы. Биолог Никита Вершинин объясняет: все по графику — грибы любят температуру от 10 до 28 градусов и высокую влажность.

Важный вопрос, стоящий перед грибниками, — срезать или выкручивать гриб. Биолог дал совет.

"Важно нанести грибнице наименьшие повреждения. Согласно исследованиям, этому способствует выкручивание. После срезания остается пенек и достаточно большая площадь поражения, гриб не может так быстро адаптироваться и продолжить рост", — объяснил Никита Вершинин Вслух.ру.



По-другому обстоит ситуация с грибами, растущими на деревьях, например, опятами. Там, наоборот, нужно только срезать, иначе есть шансы повредить грибницу и само дерево.