Студсовет Тюменской области принял участие в съезде молодежных правительств Урала

С 27 по 29 мая члены Студсовета Тюменской области обучались, знакомились и делились опытом с молодежными правительствами Курганской, Свердловской, Челябинской области и ЯНАО в Екатеринбурге.

В 2022 году впервые состоялся съезд молодежных правительств Урала для делегаций со всего Уральского федерального округа. 7 человек из Студсовета Тюменской области представили регион, деятельность и механику функционирования Студсовета. Также получили углубленные знания по национальным проектам, целям устойчивого развития, антикоррупционной политике и переработке вторсырья в Екатеринбурге.

На торжественном открытии и дискуссии "Молодежные правительства: молодые помощники или неработающая структура" выступали Борис Кириллов – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Павел Креков – Заместитель Губернатора Свердловской области, Юрий Биктуганов – Министр образования и молодежной политики Свердловской области.

— Съезд молодежных правительств был прекрасной площадкой для знакомства с людьми из регионов Уральского федерального округа, их опытом социальной деятельности. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией молодежных правительств РФ и представителями молодежных правительств Уральского федерального округа! Мне особенно понравилось посетить #НЕМУЗЕЙМУСОРА и высадить саженцы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках международной акции "Сад памяти", — поделилась своими впечатлениями Елизавета Кубышкина, член Студсовета Тюменской области корреспонденту Мегатюмени.