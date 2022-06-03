Детям-спортсменам предлагают проявить свои творческие способности

Рисунок победителя 2021 года Арины Сачковой из ДЮСШ Ярковского района.

Юные спортсмены Тюменской области смогут выиграть денежные призы в творческих конкурсах, работы принимаются до 18 июля.

Участники должны быть воспитанниками физкультурно-спортивных организаций региона.

Детей от 7 до 10 лет могут поучаствовать в конкурсе рисунков "Лето чемпионов", работу можно выполнить в любой технике. Участников от 11 до 14 лет ждут на конкурс фотоколлажей "Мой спортивный край", выполненных с помощью фоторедакторов.

Конкурс видео-работ #ZAспорт72, номинации "Один день из жизни спортсмена" и "Пропаганда здорового образа жизни" (могут участвовать и обучающиеся образовательных учреждений). Видео необходимо разместить ВКонтакте с хэштегом #ZAспорт72.

Вошедшие в тройку победителей получат по 10 000, 7 000 и 5 000 рублей. Ребята могут быть включены в базу данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области.