Лидерство в УФО по строительству жилья и производству молока сохраняет Тюменская область

Тюменская область сохраняет лидирующие позиции по вводу жилья в Уральском федеральном округе. Рейтинг на основе итогов первого квартала составил Тюменьстат, с данными ознакомился Вслух.ру.

Всего в январе-марте в расчете на 1000 человек введено 300,8 кв. метра общей площади жилья, в том числе индивидуальными застройщиками 177,2 кв. метра. Оба показатели — лучшие в УФО.

Ранее замначальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселёв сообщал, что в 2022 году в регионе планируется построить порядка 1,6 млн жилых квадратов. На 1 мая 2022 года введено 566 тыс. кв. метров - в 2,3 раза выше аналогичного периода прошлого года. В том числе 214,7 тыс. кв. метра в многоэтажных домах (рост в 12,3 раза) и 351,4 тыс. кв. метра (153%) - в индивидуальных.

В рейтинге Тюменьстата регион лидирует по объемам производства молока (84 кг) в хозяйствах всех категорий на душу населения.

На втором месте в УФО Тюменская область по обороту розничной торговли и производству скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения.