Владимир Якушев вручил двум семьям госнаграды

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил ордена "Родительская слава" двум многодетным семьям.

Награды получили Алексей и Светлана Кириченко из тюменского поселка Винзили, в их семье 10 детей от 14 до 30 лет, и Николай и Инга Вилькишовы из Нижневартовска, которые воспитывают 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Полпред Владимир Якушев отметил, что в таких больших и дружных семьях закладываются и передаются из поколения в поколение истинные духовно-нравственные ценности - любовь и терпение, щедрость и дружба, взаимовыручка и трудолюбие.

"Обычно родители гордятся своими детьми, их успехами и достижениями, а сегодня у ваших детей есть возможность радоваться и гордиться своими родителями", - сказал губернатор Александр Моор, поздравляя виновников торжества.

Орден "Родительская слава" относится к наградам высшего уровня и выдается ежегодно нескольким семьям из разных регионов России, которые воспитали семь детей или больше. Награждение орденом сопровождается денежной выплатой.