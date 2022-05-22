Занятия по ПДД в тюменских школах проводят автоинспекторы

Комплексное мероприятие по обеспечению безопасности детей на дорогах "Внимание – дети!" стартовало в Тюменской области. Оно продлится до середины июня.

Сотрудники ГИБДД перед началом летних каникул проведут в школах уроки дорожной безопасности и пешеходные экскурсии с учащимися начальной школы, старшеклассникам расскажут об ответственности за нарушение ПДД и езду без водительского удостоверения на любых видах транспорта.

На федеральных и региональных автодорогах автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. В населенных пунктах для юных пешеходов пройдут мероприятия с участием волонтеров, представителей органов власти, "родительских патрулей".

В этом году в регионе произошло 90 ДТП с участием детей, это на 19 случаев меньше, чем годом ранее. К сожалению, погибли 2 ребенка, 103 ранены.

ГИБДД Тюменской области призывает родителей в преддверии каникул постоянно напоминать детям о правилах безопасности на дорогах, в том числе, во время катания на самокатах, велосипедах, средствах индивидуальной мобильности.