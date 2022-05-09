Места ремонтов на тюменских трассах берет на контроль ГИБДД

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области возьмут под особый контроль места проведения дорожных работа на федеральных автодорогах региона. Будет проведено дополнительное обследование организации дорожного движения на предмет безопасности, наличия всех необходимых дорожных знаков и ограничителей.
В настоящее время реконструкция и ремонт дорог идет на трех федеральных трассах: Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск и Екатеринбург-Тюмень. У основных мест реконструкции введено либо реверсивное движение, регулируемое светофорами, либо поэтапное снижение скоростного режима.
ГИБДД рекомендует автомобилистам в местах дорожных работ соблюдать особую осторожность, не игнорировать введенные ограничения, быть особенно внимательными в темное время суток.Автоинспекторы будут контролировать введенные скоростные ограничения с помощью ручных скоростемеров.
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