Места ремонтов на тюменских трассах берет на контроль ГИБДД

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области возьмут под особый контроль места проведения дорожных работа на федеральных автодорогах региона. Будет проведено дополнительное обследование организации дорожного движения на предмет безопасности, наличия всех необходимых дорожных знаков и ограничителей.

В настоящее время реконструкция и ремонт дорог идет на трех федеральных трассах: Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск и Екатеринбург-Тюмень. У основных мест реконструкции введено либо реверсивное движение, регулируемое светофорами, либо поэтапное снижение скоростного режима.

ГИБДД рекомендует автомобилистам в местах дорожных работ соблюдать особую осторожность, не игнорировать введенные ограничения, быть особенно внимательными в темное время суток.Автоинспекторы будут контролировать введенные скоростные ограничения с помощью ручных скоростемеров.