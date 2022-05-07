Тюменские автоинспекторы проводят профилактическую работу с велосипедистами

Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с велосипедистами, в том числе с нарушителями ПДД. Основными нарушениями велосипедистов являются: проезд пешеходных переходов, не спешившись и нарушение правил проезда перекрестков.

Штраф за нарушение правил дорожного движения велосипедистами составляет 800 рублей. Автоинспекторы, как правило, наказывают велосипедистов в районах перекрестков, где они проезжают "зебру", либо пересекают перекресток по диагонали. В этом году в Тюменской области произошло 14 ДТП с участием велосипедистов, ранены 14 человек, в том числе четверо детей.

ГИБДД призывает взрослых показывать юным велосипедистам пример правильного и безопасности поведения на дорогах. Родителям сотрудники ГИБДД рекомендуют перед покупкой велосипеда выучить с детьми ПДД для велосипедистов, пройти с ними по двору, показав опасные места, объяснить, почему опасно выезжать на велосипеде из-за припаркованного транспорта, проезжать места пересечений тротуара и выезда из двора, также продемонстрировать, как нужно ездить по велосипедной дорожке.

По информации ГИБДД Тюменской области.