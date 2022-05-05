Отряд Росгвардии вернулся в Тюмень из служебной командировки

Сводный отряд, вернувшийся в Тюмень из командировки, встретили на перроне родные, друзья и коллеги, официальные лица под марш "Триумф Победителей" в сопровождении оркестра ТВВИКУ.

"Встретили сегодня в Тюмени бойцов сводного отряда Росгвардии. Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу - обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор после приветствия бойцов.

"Участвовавшие в военной спецоперации тюменские спецподразделения потерь не понесли", - сообщил начальник регионального Управления Росгвардии полковник Евгений Федоткин.