Отряд Росгвардии вернулся в Тюмень из служебной командировки

14:15 05 мая 2022
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Сводный отряд, вернувшийся в Тюмень из командировки, встретили на перроне родные, друзья и коллеги, официальные лица под марш "Триумф Победителей" в сопровождении оркестра ТВВИКУ.

"Встретили сегодня в Тюмени бойцов сводного отряда Росгвардии. Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу - обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор после приветствия бойцов.

"Участвовавшие в военной спецоперации тюменские спецподразделения потерь не понесли", - сообщил начальник регионального Управления Росгвардии полковник Евгений Федоткин. 

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