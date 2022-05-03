Акция "Окна победы" стартует в Тобольске

7 мая в 11:00 команда мультицентра "Моя территория" начнет украшать окна портретами животных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Любой желающий сможет посмотреть процесс создания картин, попробовать себя в роли художника и узнать информацию о подвигах собак, кошек, лошадей и птиц.

Мультицентр проводит акцию второй год подряд. На этот раз команда решила выразить свое уважение к тем, кто бок о бок сражался с солдатами на поле боя. Участники нарисуют братьев наших меньших, которые спасли тысячи человеческих жизней. Жители города также могут присоединиться к созданию рисунков. Каждому изображению будет присвоен свой QR-код, перейдя по которому можно узнать историю о его подвигах.

— Изначально акция возникла в период ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией как способ выразить свою благодарность победителям, не выходя из дома. Сейчас же для нас это уже добрая традиция, которая даёт возможность каждому быть частью общего праздника, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске корреспонденту Комсомольской правды – Тюмень.