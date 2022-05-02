Тюменская ГИБДД предупреждает: вождение без "прав" опасно

Сотрудники ГИБДД активно выявляют на дорогах "бесправников", которых особенно много стало с наступлением теплого периода. Более 1200 водителей, не имеющих права управления транспортом, задержаны в этом году в Тюменской области. Это нарушение считается одним из самых грубых и опасных, так как за руль сознательно садятся люди, не имеющие навыков вождения, опыта, знания ПДД. Их участие в дорожном движении небезопасно для окружающих водителей и пешеходов.

Более двух с половиной тысяч жителей области в этом году впервые получили водительские удостоверения, пройдя специальное обучение в автошколах и сдав квалификационные экзамены. При этом еще два года они будут считаться начинающими и должны быть особенно осторожны на дорогах, пока не получат соответствующий практический опыт участия в дорожном движении. ГИБДД призывает не садиться за руль автомобилей, мотоциклов людей, не имеющих водительских удостоверений. Штраф за это нарушение составляет от 5 до 15-ти тысяч рублей, уточнили в ГИБДД Тюменской области.