Бесплатно повысить уровень финансовой грамотности могут тюменские пенсионеры

В Тюмени с 5 по 13 мая пройдет бесплатный курс лекций для пожилых людей. Специалисты помогут разобраться в актуальных для пенсионеров финансовых вопросах. Занятия проведет "Университет третьего возраста".

Ученики встретятся с сотрудниками тюменского отделения Центробанка, которые расскажут, как хранить средства, получать пассивный доход и вести учет трат. Также пенсионеров познакомят с онлайн-банкингом и оплатой услуг в интернете.

"Отдельное занятие будет посвящено теме мошенничества: здесь специалисты дадут советы, как распознать мошенников и финансовые пирамиды, а также познакомят с правилами кибергигиены", - рассказали Вслух.ру организаторы.

Уроки пройдут в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации на.Карла Маркса, 123.

Желающие могут связаться с отделом по содействию активному долголетию: (3452) 51-50-51.