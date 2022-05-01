Работу на трассах активизируют сотрудники ГИБДД в праздники

На федеральных автодорогах в Тюменской области в праздничные дни будет усилен контроль ГИБДД. Ожидается увеличение трафика на трассах, в связи с началом летнего периода, отъездом северян на праздники в другие регионы, а также началом периода отпусков. Сотрудники ГИБДД будут нести службу с ручными скоростемерами, проводить профилактическую работу с водителями, напоминая о необходимости выбора безопасной скорости.

Особую тревогу у автоинспекторов вызывают участки реконструкции и ремонта федеральных автодорог, где особенно часто случаются ДТП. Сотрудники ГИБДД будут информировать водителей об опасности таких перегонов и призывать четко следовать указаниям дорожных знаков.В этом году на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 75 ДТП, в которых погибли 12 человек, 117 ранены. Каждая третья авария произошла на автодороге Тюмень-Омск, которая в этом году особенно аварийна, сообщили в ГИБДД Тюменской области.