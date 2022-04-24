На творческие конкурсы, посвященные 77-летию Победы, приглашают тюменцев

В преддверии 77-летия Победы тюменские Дома культуры приглашают жителей на творческие конкурсы. Подробности выяснил Вслух.ру.

Открытый конкурс для детей и юношества "Театр фронтовой песни" проводит ДК "Водник". Для участия приглашают воспитанников детсадов, школьников, учащихся юношеских центров и учреждений допобразования, студентов.

Юные тюменцы могут выступить в номинациях "хореография" (сольное исполнение, ансамбль); "вокал" (сольное исполнение, хоровое исполнение); "театр" (литературно-музыкальная композиция, театр миниатюр, художественное слово).

Жюри отметит оригинальность, художественность и эстетичность выступления, наличие реквизиционного оформления и тематических костюмов. Номер должен соответствовать заявленной тематике.

Участие в конкурсе бесплатное. До 18 часов 26 апреля принимают заявки: ул. Судоремонтная 1а. Тел./факс 45-93-44, Е-mail: dkvodnikkonkurs@mail.ru.

Жюри оценит выступления 30 апреля, гала-концерт состоится 6 мая в "Воднике".

Тем временем ДК "Торфяник" проводит III городской конкурс чтецов "Давайте вспомним...". Предусмотрено две номинации: поэзия и проза, выступление должно включать произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

Показать свои таланты могут все желающие в возрасте от 4 лет и старше.

Заявки принимают до 29 апреля на e-mail: dktorfjanik@mail.ru. Телефон для справок: 8(3452) 458-328.