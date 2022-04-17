Как украсить посуду – советы от мастера

Тарелки в технике обратный декупаж. Суть данного вида декупажа в том, что декорирование тарелки происходит с обратной стороны. Подробнее о процессе работы изданию "Тюменская область сегодня" поведала мастерица Юлия Ильмукова.

Первым делом готовим необходимые материалы: прозрачную тарелку, трехслойные салфетки или рисовую бумагу, акриловые краски, клей для декупажа, ножницы, синтетическую плоскую кисть (обязательно), кисть для акрила (лучше тонкую), прозрачный акриловый лак, наждачку, спирт, ватный диск, губку или спонж.

Перед началом работы необходимо обезжирить любую поверхность. Мы будем работать с обратной стороны тарелки, поэтому ее нужно перевернуть и обезжирить спиртом. Выбираем любой рисунок или же составляем его из отдельных частей. Представляем как это будет выглядеть. Далее вырезаем рисунок чуть больше формы тарелки.

– Если вы выбрали рисунок из салфетки, то после вырезания нужно отделить два слоя от рисунка, чтобы остался один очень тонкий цветной. Приложите рисунок лицевой частью к тарелке, – подчеркнула Юлия.

Затем с помощью плоской кисти наносим клей на салфетку, начиная от середины и медленно продвигаясь к краям.

– Старайтесь сильно не нажимать на салфетку и не тереть несколько раз по одному месту, иначе у вас могут появиться дырочки, так как салфетка тонкая. Если образовываются складки, нужно аккуратно отклеить это место и снова разгладить кистью. Особенно обильно смажьте клеем края тарелки, чтобы салфетка не отошла. Даем тарелке высохнуть. Если вы торопитесь, можно сушить феном, но я бы не советовала, так как клей немного меняет структуру от горячего воздуха, – обратила внимание Ильмукова.

После высыхания наждачной бумагой убираем лишние края (в случае, если картинка сплошная). Чтобы работа была яркой, раскрашиваем акрилом. Тем самым делаем работу непрозрачной. Можно нарисовать что-то дополнительное: узоры, орнаменты. Снова даем тарелке высохнуть.

– Чтобы тарелка выглядела эстетично с обратной стороны, ее нужно покрыть однотонным акриловым фоном. Подбирать его цвет нужно внимательно, чтобы выбранная вами картинка не потерялась и не "утонула". Наносите общий фон с помощью спонжа. Обязательно дайте высохнуть, – добавила рукодельница.

Для укрепления работы и ее долгой службы, покрываем прозрачным акриловым лаком. Оставляем сохнуть на сутки.