Быть внимательнее к пешеходам на дорогах призывает тюменская автоинспекция

ГИБДД в Тюменской области предпринимает меры для обеспечения дорожной безопасности пешеходов. В этом году в регионе в ДТП погибли 4 пешехода, 99 пешеходов ранены, раненых больше, чем в минувшем году. Каждый третий пешеход стал участником ДТП с темное время суток.44 пешехода сбиты на пешеходных перехода.

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества на пешеходных переходах почти две тысячи водителей.С таянием снега увеличивается риск попадания в ДТП для людей, передвигающихся пешком по загородным дорогам. Как правило, пешеходы не хотят идти по грязным обочинам и выходят на край проезжей части, подвергая свою жизнь опасности. В темное время суток эта опасность увеличивается многократно.

Сотрудники ГИБДД проводят разъяснительные мероприятия, призывая пешеходов на загородных дорогах использовать световозвращающие элементы, делающие людей более заметными для водителей в темноте.В рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" приобретены четыре тысячи световозвращающих брелков для школьников, которые им вручаются во время проведения мероприятий по безопасности дорожного движения. Автоинспекторы также призывают родителей приобретать детям одежду, обувь, ранцы с встроенными или вшитыми световозвращающими поверхностями, сообщает ГИБДД Тюменской области.