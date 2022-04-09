Старый вид ремесла развивает тюменка

Вероника Чикишева занимается тамбурной вышивкой и кубовой набойкой уже больше пяти лет. Эти ремесла входят в комплекс традиционной одежды и по отдельности не могут существовать. Расцвет кубовой набойки в России приходится на XVI - XIX века. О своём творческом пути мастерица рассказала изданию "Тюменская область сегодня". Преподавателя у Вероники не было. Долгое время она обучалась у мастеров в Санкт-Петербурге, читала множество различной литературы.

– Возникало достаточно много сложностей. Особенно это касается кубовой набойки. У технологии есть четкий план, от которого не получится отойти. На ткань наносят резервный химический состав. Это делается так, чтобы определенные места остались белыми. Далее происходит окрашивание в кубе. После удаления состава выходит тот самый белый орнамент. Окрашивание холодное, ничего не нагревается и не закрепляется. В конце материал лишь сушат. На качество работы влияет многое: используемые химические реагенты, температура и влажность помещения и многие другие факторы, – отметила Чикишева.

Вероника мечтает перенять опыт у многих известных мастеров кубовой набойки. Одна из таких искусниц – Елена Дикова из Каргополя, Архангельской области. Она вкладывает в свои работы частичку души, поэтому они так притягательны для людей. Дикова умеет экспериментировать с материалами и работать в разных направлениях. Веронике интересно творчество художницы-модельера, мастера традиционного и авторского костюма Веры Голубевой. Женщина изготавливает не только различные наряды, но и скатерти, платки, украшения. Тюменской художнице посчастливилось

лично познакомиться с дизайнером из Санкт-Петербурга Екатериной Кодратьевой, которая также занимается этим видом ремесла.

– Любое изделие получается уникальным. Ни один платок, передник, галстук не будет похож на другой. Я работаю только с льном, шелком и хлопком. Синтетические ткани использовать нельзя, они попросту не подходят. Шерсть тоже, она очень плохо красится, – пояснила Вероника.