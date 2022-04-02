На творческие мастер-классы от экспертов Студвесны приглашают тюменцев

С 5 по 12 апреля пройдут бесплатные мастер-классы и лекции от экспертов Студвесны. Хореограф, режиссер и оператор поделятся с участниками встреч знаниями и опытом в искусстве. Ссылки на регистрацию на все мероприятия размещены в сообществе Областной "Студенческой весны" в соцсети "ВКонтакте". Количество мест ограничено.

Как сообщили Moi-portal.ru организаторы Студвесны, 5 апреля в 9:30 в малом зале МТЦ "Космос" Виктория Арчая, хореограф и педагог проведет мастер-класс по contemporary dance. Также тюменцы поучаствуют в танцевальной импровизации и исполнят фрагменты из репертуара независимой компании Libertatem.

6 апреля в 18:00 в большом зале "Конторы пароходства" состоится мастер-класс "Основы кинодраматургии" от Нины Ведмицкой, режиссера-постановщика и основателя московской киношколы и студии ЦЕХ. Эксперт расскажет о структуре сценария короткометражного фильма и возможности ее использования в создании сценариев для рекламы и социальных роликов.

6 апреля в 19:45 в большом зале "Конторы пароходства" оператор-постановщик Константин Шмелев покажет мастер-класс на тему "Хороший. Плохой. Свет.". Вместе с экспертом участники проведут эксперимент со световыми приборами и узнают, как игра света может улучшить или ухудшить изображение.

7 апреля в 18:00 в малом зале "Конторы пароходства" режиссер Нина Ведмицкая проведет еще одну творческую встречу, тема — "Профессия режиссер". Эксперт расскажет, как стать режиссером и поделится секретами режиссерского сценария фильма, клипа, рекламы.

12 апреля в 17:00 в малом зале МТЦ "Космос" Андрей Маник, режиссер, педагог режиссерского факультета ГИТИС проведет лекцию о современном театре. Эксперт расскажет о популярных типах театра и о том, как избежать проблемы недопонимания между зрителем и автором спектакля.