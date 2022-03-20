В Тюменском районе откроется новая школа инженерно-технического профиля

В поселке Богандинский Тюменского района идет строительство нового корпуса школы №2. Все работы проходят в соответствии с графиком, и в сентябре 2022 года учебное заведение откроет двери для учащихся.

Это результат рейтингового голосования жителей муниципалитета - в 2018 году они приняли решение, что поселку нужна современная школа. Здание общей площадью более 8 тысяч квадратных метров состоит из двух двухэтажных учебных блоков: для начальной школы и для основной и старшей школы.

Проектная мощность – 360 мест. Также предусмотрены просторный спортивный и актовый залы, зоны активного отдыха, столовая на 130 посадочных мест, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога. На пришкольной территории появятся спортивные площадки с комплексом тренажеров для сдачи ГТО, волейбольным полем и беговой дорожкой.

Уже решено, что школа будет инженерно-технического профиля, в соответствующей тематике выполнят дизайнерское оформление холлов и кабинетов, создадут инженерный класс, "РобоЛаб". Ребята будут заниматься прототипированием, робототехникой. Планируется активное сетевое взаимодействие с "РИО-Центром", местными предприятиями, в том числе расположенными в Богандинском индустриальном парке. Сейчас здесь ведутся отделочные работы, завершается укладка металлочерепицы на крыше. Подведены сети теплоснабжения, водопровода и канализации, идет монтаж розеток, выключателей, светильников. При установлении теплой погоды приступят к покраске фасада здания и благоустройству территории.

Комфортные условия для учебы и развития детей – приоритет социальной политики Тюменского района. В 2022 году завершится капитальный ремонт Салаирской школы и начнется капремонт в Кулаковской, Чикчинской, Переваловской школах, в детских садах "Журавушка" (п. Боровский) и "Малышок" (п. Винзили), сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.